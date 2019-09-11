Для половины переселенцев важно голосовать на местных выборах - опрос

Более 40% опрошенных ВПЛ не против остаться в той громаде, куда они переехали, а 3% готовы вернуться в свой бывший дом в зоне конфликта, даже если ситуация там не улучшится.

Почти половина опрошенных из числа внутренне перемещенных лиц в Украине заявили, что им важно иметь возможность голосовать на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты соцопроса, проведенного компанией Ipsos по заказу Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине при поддержке и помощи правительства Великобритании.

В ходе исследования, проведенного в период 15 февраля по 15 марта этого года, было опрошено более 2000 респондентов.

Согласно полученным результатам, 15% опрошенных ВПЛ заявили, что им «очень важно» и еще 34%, что в некоторой степени важно иметь возможность голосовать на местных выборах. Социологи отмечают незначительное увеличение по сравнению с результатом опроса 2018 года (13% - «очень важно» и 35% - «в некоторой степени важно»).

И наоборот, 17% ВПЛ ответили, что это для них не очень важно, 11% - вообще не важно, 9% опрошенных безразлично относятся к выборам.

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Социологи отмечают, что внутренне перемещенные лица из Крыма более склонны считать, что для них важно участвовать в местных выборах: этой точки зрения придерживаются 64% из них, по сравнению с выходцами из из Донецкой (51%) и Луганской (46%) областей.

При условии, что переговорщики пришли бы к решению провести местные выборы на Донбассе, большинство (42%) опрошенных заявили, что они либо абсолютно готовы, или несколько готовы участвовать в местных выборах по месту нынешнего жительства, по сравнению с 36% тех, кто говорит, что они не готовы, или не будут участвовать в таких выборах, тогда как еще 23% не знают, готовы ли они участвовать в местных выборах.

Таким образом, констатируют эксперты, имеет место рост этих показателей по сравнению с результатами предыдущих опросов, где 36% заявили, что они готовы участвовать в местных выборах. Это означает, что по мере того, как ВПЛ проводят больше времени в своих новых громадах, их интерес к участию в местной политике в новых громадах растет.

Также исследование показало, что ВПЛ более склонны согласиться, что им интереснее голосовать за местных депутатов, представляющих их нынешние громады, если выборы состоятся, пока они еще живут в этом регионе. В общем 45% предпочитают голосовать за местных депутатов в своих нынешних громадах, по сравнению с лишь 17% тех, кто готов голосовать за местных депутатов в громадах, которые они покинули, если бы там проходили выборы. Однако при этом существует большая неопределенность: 39% не знают, где они предпочли бы голосовать.

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Старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова обратила внимание на изменение динамики в планах относительно дальнейшего места жительства ВПЛ. Так, в настоящее время 27% опрошенных абсолютно согласны остаться в той громаде, куда они переехали, еще 15% - скорее согласны.

«Можно сказать, что 43% ВПЛ довольны уже своей жизнью, которую они построили в новой громаде, они уже интегрировались, начали жизнь с нового листа и готовы оставаться в тех громадах, в которых проживают сейчас. И этот процент изменился на 10% за год», - подчеркнула Пашкова.

При этом, по ее данным, меньше людей хотят вернуться в свои бывшие дома - соответствующий показатель уменьшился за год на 5%.

«То есть, 18% ВПЛ полностью согласны с тем, что если ситуация улучшится и будут все условия для безопасного возвращения, то они готовы вернуться в свои прежние громады. 6% ВПЛ все же рассматривают возможность переехать на территории, подконтрольные правительству Украины, и 3% ВПЛ готовы вернуться в свой бывший дом, даже если ситуация там не улучшится», - сказала эксперт.

Согласно исследованию, ВПЛ продолжают поддерживать связи со своими родственниками, друзьями, проживающими на неподконтрольных правительству территориях. Так, 81% опрошенных общались, контактировали со своими родственниками, которые остались там, где они жили, а 79% разговаривали с соседями, или знакомыми, которые остались на неподконтрольных Украине территориях. 63% ВПЛ посещали свой родной дом или населенный пункт, где они проживали до начала конфликта.

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Как отметила Пашкова, до сих пор 5% ВПЛ каким-то образом поддерживают бизнес, дела, которые у них были до того, как они переехали, и этот показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом, то есть не важно сколько времени проходит от начала переселения.

«ВПЛ остаются достаточно привязанными к своим бывшим домам, и их беспокоит судьба тех территорий, которые они покинули», - подчеркнула Пашкова.

Эксперты отмечают необходимость урегулировать вопрос об участии в местных выборах ВПЛ и исправить несовершенство законодательства, которое лишает указанную категорию граждан Украины голосовать на местных выборах.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что местные выборы необходимо проводить по новым административно-территориальным устройством.