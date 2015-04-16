Коморовский: Польша должна следить, чтобы Запад не закрыл двери перед Украиной
Польша должна следить за тем, чтобы Запад не закрыл двери перед Украиной.
Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский во время встречи с командованием Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг), которая формируется в Люблине, передает "Польское радио".
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"Задача Польши - следить, чтобы западный мир не закрыл двери к политическим структурам и структурам безопасности Европейского союза, а также, если Украина захочет - в НАТО", - сказал он.
"Мы должны держать польскую ногу в дверях, но одновременно поддерживать наших украинских соседей в получении знаний, умений и реальных возможностей для действия, если окажется реальным найти украинское место в структурах Запада; мы призываем к этому и будем в этом помогать", - подчеркнул президент Польши.
Бронислав Коморовский добавил, что сделать такую поддержку возможной должна Литовско-польско-украинская военная бригада, которая будет использоваться, в частности, в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС.