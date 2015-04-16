Коморовский: Польша должна следить, чтобы Запад не закрыл двери перед Украиной

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский во время встречи с командованием Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг), которая формируется в Люблине, передает "Польское радио".

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"Задача Польши - следить, чтобы западный мир не закрыл двери к политическим структурам и структурам безопасности Европейского союза, а также, если Украина захочет - в НАТО", - сказал он.

"Мы должны держать польскую ногу в дверях, но одновременно поддерживать наших украинских соседей в получении знаний, умений и реальных возможностей для действия, если окажется реальным найти украинское место в структурах Запада; мы призываем к этому и будем в этом помогать", - подчеркнул президент Польши.

Бронислав Коморовский добавил, что сделать такую поддержку возможной должна Литовско-польско-украинская военная бригада, которая будет использоваться, в частности, в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС.