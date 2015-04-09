Польша поддерживает безвизовый режим с ЕС для Украины - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

По словам Коморовского, соглашение об ассоциации позволяет углубить сотрудничество с ЕС в политической и экономической сферах, создает выгодные условия для развития межчеловеческих контактов, а “последовательное внедрение ее положений, в частности выполнения ее экономической части, глубоко изменит Украину и необратимо выведет из постсоветского пространства в пространство полностью Западных государств”.

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Это, по словам президента Польши, позволит “снести визовый режим”.

“Польша это будет полностью поддерживать”, - подчеркнул Коморовский.

Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

2013 года Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что не будет стабильной и безопасной Европы, если ее частью не станет Украина.