Первые учения УкрПолЛитБриг состоятся уже осенью этого года - Минобороны Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сегодня министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил в эфире Польского радио.

«Мы хотим, чтобы ее первые учения состоялись осенью этого года», - сказал он.

Семоняк отметил, что сейчас согласовываются технические моменты в вопросе создания этой структуры, подчеркнув, что Польша готова принять военных из Украины и Литвы.

Он также напомнил, что руководство бригады будет базироваться в польском Люблине тогда как военные подразделения, которые войдут в ее состав, - на территории своих государств.

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Среди стран, в которые в рамках миротворческих миссий смогут поехать военнослужащие этой бригады, польский министр назвал Косово.

Семоняк добавил, что сегодня базу руководства бригады в Люблине посетит президент Польши Бронислав Коморовский и отметил, что за последние несколько месяцев работы над созданием совместного украинско-польско-литовского подразделения значительно ускорились.

Как сообщал УНИАН, в конце марта польское Министерство обороны сообщало, что в апреле планируется подписать технический договор о создании совместной бригады, который должен окончательно определить структуру подразделения. После этого сторонам необходимо 18 месяцев на подготовку к полной операционной готовности бригады.

Согласно предварительным данным, в состав руководства подразделения войдет 100 военнослужащих и военных работников, в числе которых 18 граждан Украины и пять граждан Литвы.

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Справка УНИАН. Во время последнего визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу в декабре прошлого года стороны договорились ускорить создание УкрПолЛитБрига, который, как сообщалось, должен был начать функционировать уже в I квартале 2015 года.

Представители польских властей заявляли, что военные этой группировки не будут принимать участия в боевых действиях на востоке Украины, а помогать украинской армии с целью приведения ее в соответствие со стандартами вооруженных сил западных стран.

Рамочный договор о создании совместной военной бригады был подписан в сентябре 2014 года, и тогда сообщалось, что она должна начать функционировать до конца 2016 года.