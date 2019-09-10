Надежда Савченко заявилась в Раду и закинула грязные ноги на стол (фото)

В сети шокированы таким поведением бывшего нардепа.

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте.

Так, бывшая народная избранница пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

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"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", – подписал он фото.

На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.

Судя по комментариям, пользователи сети шокированы поведением бывшего нардепа: "Что она там делает сейчас?", "Честер, так честер", "Чего она туда приперлась вообще?", "Водка в стакане?", "Надя ищет работу", "Она босиком ходит или ноги не моет?", "Вы не поняли, она по ходу босая выбирала картошку".

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.