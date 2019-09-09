В Кремле отказались обнародовать перечень выданных Украиной лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать фамилии россиян и боевиков, которых Украина выдала в обмен на моряков и политзаключенных.
Об этом сообщает Медуза.
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Так, когда Пескову напомнили, что он сам обещал озвучить полный список, представитель Кремля заявил: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".
Как сообщал УНИАН, Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие в Москву в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.
А объясняя, почему Путин не встречал в аэропорту выданных лиц, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных, представитель Кремля заявил, что это "не прерогатива президента РФ.