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В Кремле отказались обнародовать перечень выданных Украиной лиц

20:38, 09 сентября 2019
Политика
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Дмитрий Песков / REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать фамилии россиян и боевиков, которых Украина выдала в обмен на моряков и политзаключенных.

Об этом сообщает Медуза.

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Так, когда Пескову напомнили, что он сам обещал озвучить полный список, представитель Кремля заявил: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Как сообщал УНИАН, Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие в Москву в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

А объясняя, почему Путин не встречал в аэропорту выданных лиц, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных, представитель Кремля заявил, что это "не прерогатива президента РФ.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Россия#Песков