Появились фото и видео российского самолета в "Борисполе"

Борт с триколором стоит на взлетной полосе.

Самолет авиаотряда "Россия" около 10:30 приземлился в аэропорту "Борисполь". В нем, вероятно, находятся освобожденные украинцы.

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Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. "Давно не видел. Самолет с триколором на рулежке в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой", - говорится в его сообщении.

Также видео с российским самолетом опубликовала ТСН.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.