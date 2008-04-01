В Партии регионов не видят с Бушем никаких проблем

Главными темами визита президента США Джорджа Буша в Киев являются украинско-американские взаимоотношения, интеграция Украины в евроатлантические структуры и экономическое сотрудничество между двумя странами. Оппозиционные партии разошлись в оценке значения этого события.

Джордж Буш должен встретиться с первыми лицами государства, подписать ряд украинско-американских документов по либерализации торговли между двумя государствами, осмотреть исторические достопримечательности и выступить в одной из столичных школ. Отдельным пунктом программы Буша является встреча с лидером оппозиции, экс-премьером Виктором Януковичем. Депутат фракции Партии регионов Алексей Плотников в интервью «Немецкой волне» подтвердил разногласия в отношении к НАТО и визиту Буша внутри парламентской оппозиции: «Протестуют левые силы какие-то против Буша. У нас нет никаких проблем относительно руководителя Соединенных Штатов Америки. Это – государственный визит. Я не вижу здесь никаких проблем, или необходимости препятствовать этому визиту». Плотников подтвердил неизменность позиции его партии относительно сближения с НАТО . Он приветствовал заявление президента Буша о том, что вопрос вступления Украины в альянс должен решать на референдуме украинский народ.