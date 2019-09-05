Украина может получить военную помощь от США уже в следующем году – сенатор Джонсон

Ранее американское издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине.

Украина в следующем году может получить финансовую поддержку США на сферу безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин) заявил во время брифинга после встречи с президентом Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос относительно ситуации с предоставлением Украине военной помощи.

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"Сейчас, с учетом того, что у нас заканчивается финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного измерения, потому что мы в конце финансового года", - сказал сенатор.

"Я встречался с президентом Трампом, и мои коллеги, мы также направили ему письмо, в котором убеждали, чтобы в этом финансовом году, оставшемся, эти деньги были использованы на оказание помощи Украине. Если этого не произойдет, то мы убеждены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи на 2020 год", - сказал Джонсон.

В свою очередь, сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут) отметил прогресс Украины после Революции достоинства.

"Сосредоточенность нынешнего правительства на том, чтобы бороться с коррупцией, побеждать ее, облегчает нам убеждать моих коллег в Вашингтоне в том, что Украине необходимо продолжать оказывать помощь", - сказал Мерфи.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание Politico писало, что президент США поручил своей команде по национальной безопасности - министру обороны Марку Есперу и советнику президента США по вопросам нацбезопасности Джону Болтону - пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Средства не могут расходоваться, пока происходит пересмотр программы финансирования, и срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

В конце августа Politico сообщило, что Пентагон завершил пересмотр военной помощи для Украины, который проводился по распоряжению Белого дома, и пришел к заключению, что необходимо продолжать оказывать помощь.