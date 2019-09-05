Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

Встреча пройдет в КВЦ "Парковый". Начало запланировано на 19.00.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с членами фракции «Слуга народа» в КВЦ «Парковый».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

УНИАН стало известно, что начало встречи запланировано на 19.00. Мероприятие закрыто для прессы.

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По словам Стефанчука, эта встреча нужна для того, чтобы «сверить часы».

«Сегодня состоится встреча фракции «Слуга народа», так вышло, что нас 254 человека, и другого здания, чтобы собраться нет – мы собираемся в КВЦ «Парковый», это будет при участии президента, я надеюсь, что и с участием других сторон, и это будет нормальная дискуссия о том, какая нам действовать дальше, потому что впереди две пленарных недели и нам нужно просто сверить часы», - пояснил он.

Стефанчук ожидает во время встречи внутрипартийной дискуссии на обсуждении «острых» вопросов.

«Событий очень много, я даже и не знаю, какой вопрос задам (президенту – УНИАН), я сначала послушаю, потому что люди, которые хотят задать вопрос, должны сначала выслушать. Мы сначала послушаем, о чем будет говорить президент, потом устроим внутрипартийную дискуссию, а потом будем иметь возможность обсудить те или иные острые вопросы», – заявил он.

Стефанчук отметил, что в партии «Слуга народа» нет «вождистского подхода». «Вы просто не представляете, какие дискуссии ведутся там по многим вопросам, но у нас договоренность такая – мы подискутировали, определили оптимальную модель, а дальше мы действуем как монолитная фракция», - подчеркнул он.