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Стефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады

16:25, 29 августа 2019
Политика
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Руслана Стефанчука избрали первым вице-спикером Рады / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, "за" данное решение проголосовали 330 народных депутатов.

До избрания народным депутатом от "Слуги народа" Стефанчук был представителем президента в парламенте.

Ранее УНИАН сообщал, что народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.

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Теги: #Верховная Рада#Руслан Стефанчук