Стефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады
16:25, 29 августа 2019Политика
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До избрания народным депутатом от "Слуги народа" Руслан Стефанчук был представителем президента в парламенте.
Руслана Стефанчука избрали первым вице-спикером Рады / фото УНИАН
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, "за" данное решение проголосовали 330 народных депутатов.
До избрания народным депутатом от "Слуги народа" Стефанчук был представителем президента в парламенте.
Ранее УНИАН сообщал, что народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.
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