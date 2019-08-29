Стефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады

До избрания народным депутатом от "Слуги народа" Руслан Стефанчук был представителем президента в парламенте.

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины. Читайте такжеФракции в Раде избрали своих руководителей Как передает корреспондент УНИАН, "за" данное решение проголосовали 330 народных депутатов. До избрания народным депутатом от "Слуги народа" Стефанчук был представителем президента в парламенте. Ранее УНИАН сообщал, что народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.

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