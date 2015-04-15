В ходе люстрации в Украине уволили две тысячи чиновников

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, 500 человек были отправлены в отставку принудительно. Еще полторы тысячи человек уволились по собственному желанию.

Закон о люстрации вступил в силу в октябре прошлого года. Его положения запрещают занимать многие государственные должности чиновникам, работавшим при режиме экс-президента Виктора Януковича, а также сотрудникам советских спецслужб и коррупционерам.

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16 апреля Конституционный суд Украины проверит, не противоречит ли закон о люстрации основному закону страны.

Яценюк заявил, что против закона выступают пытающиеся вернуться во власть чиновники.