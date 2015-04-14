Конституционный суд заявил о давлении из-за закона о люстрации
16 апреля Конституционный Суд начнет слушание дела относительно конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти" от 16 сентября 2014 года.
Два представления относительно этого вносил Верховный Суд Украины, еще одна - 47 народных депутатов, а 1 апреля первая коллегия судей КС объединила производства по трем представлениям в одно производство, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу КС.
Вместе с тем, Конституционный Суд заявляет, что на него давят в этом деле.
"9-10 апреля средства массовой информации распространили выступления отдельных народных депутатов, общественных деятелей и представителей правоохранительных органов с обвинениями судей Конституционного Суда в ангажированности, угрозами в отношении их уголовного преследования и призывами к гражданам собираться в день начала рассмотрения указанного дела на митинг у стен КС", - говорится в заявлении.
"Накануне начала рассмотрения такого чувствительного для общества дела вокруг единственного органа конституционной юрисдикции искусственно создается ситуация напряженности и недоверия. Речь, собственно, о вмешательстве в деятельность Конституционного Суда, а именно препятствовании законному рассмотрения судом дела относительно конституционности отдельных положений закона"Об очищении власти", - заявляет КС.
"Попытки политиков распространить компрометирующую информацию, касающуюся профессиональной деятельности судей, призывы к митингам и демонстрациям под стенами Конституционного Суда является ничем иным как давлением на суд. Напомним, что влияние на судей любым способом запрещается статьей 126 Основного закона Украины", - предупреждают там.
Следовательно КС призывает политиков, представителей власти и общественности воздерживаться от высказываний и оценок и не препятствовать его работе, а средства массовой информации - "распространять только взвешенную и объективную информацию".
В КС отмечают, что судьи независимы, руководствуются только Конституцией и законами, которые гарантируют их независимость и неприкосновенность.
Читайте такжеВенецианская комиссия не одобряет люстрацию, но признает право Украины на ее проведение - депутат"Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей в любым способом, неуважение к суду или судей, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью влияния на беспристрастность суда запрещается и влечет за собой ответственность", - предупреждает пресс-служба.
Там отмечают, что виновными судей КС, как и других лиц, может признать только суд.
"Любые досудебные выводы или предположения, в том числе и со стороны работников правоохранительных органов или СМИ, является ничем иным как давлением на судей единственного органа конституционной юрисдикции, что запрещено Конституцией Украины", - говорится в заявлении.
КС подчеркивает, что работает "в штатном режиме", его судьи честно и добросовестно выполняют свои обязанности, а информацию о ходе рассмотрения дел оперативно размещают на сайте суда.