Конституционный суд заявил о давлении из-за закона о люстрации

Два представления относительно этого вносил Верховный Суд Украины, еще одна - 47 народных депутатов, а 1 апреля первая коллегия судей КС объединила производства по трем представлениям в одно производство, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу КС.

Вместе с тем, Конституционный Суд заявляет, что на него давят в этом деле.

"9-10 апреля средства массовой информации распространили выступления отдельных народных депутатов, общественных деятелей и представителей правоохранительных органов с обвинениями судей Конституционного Суда в ангажированности, угрозами в отношении их уголовного преследования и призывами к гражданам собираться в день начала рассмотрения указанного дела на митинг у стен КС", - говорится в заявлении.

"Накануне начала рассмотрения такого чувствительного для общества дела вокруг единственного органа конституционной юрисдикции искусственно создается ситуация напряженности и недоверия. Речь, собственно, о вмешательстве в деятельность Конституционного Суда, а именно препятствовании законному рассмотрения судом дела относительно конституционности отдельных положений закона"Об очищении власти", - заявляет КС.

"Попытки политиков распространить компрометирующую информацию, касающуюся профессиональной деятельности судей, призывы к митингам и демонстрациям под стенами Конституционного Суда является ничем иным как давлением на суд. Напомним, что влияние на судей любым способом запрещается статьей 126 Основного закона Украины", - предупреждают там.

Следовательно КС призывает политиков, представителей власти и общественности воздерживаться от высказываний и оценок и не препятствовать его работе, а средства массовой информации - "распространять только взвешенную и объективную информацию".

В КС отмечают, что судьи независимы, руководствуются только Конституцией и законами, которые гарантируют их независимость и неприкосновенность.

Читайте такжеВенецианская комиссия не одобряет люстрацию, но признает право Украины на ее проведение - депутат"Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей в любым способом, неуважение к суду или судей, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью влияния на беспристрастность суда запрещается и влечет за собой ответственность", - предупреждает пресс-служба.

Там отмечают, что виновными судей КС, как и других лиц, может признать только суд.

"Любые досудебные выводы или предположения, в том числе и со стороны работников правоохранительных органов или СМИ, является ничем иным как давлением на судей единственного органа конституционной юрисдикции, что запрещено Конституцией Украины", - говорится в заявлении.

КС подчеркивает, что работает "в штатном режиме", его судьи честно и добросовестно выполняют свои обязанности, а информацию о ходе рассмотрения дел оперативно размещают на сайте суда.