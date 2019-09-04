Коррупционный скандал вокруг Нацсовета времен Порошенко: в регуляторе отвергают обвинения

Действующий член Нацсовета Коваль заявил, что оснований говорить о нарушениях или злоупотреблениях у него нет.

Управление по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции Государственного бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство относительно возможного завладения служебными лицами ООО «Новейшее оборудование» государственными средствами в особо крупных размерах, в том числе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте такжеПо "уважительной причине": Порошенко не пришел на допрос в ГБРКак сказано в постановлении Печерского районного суда Киева от 31 июля о временном доступе к документам и их изъятии, уголовное производство открыто по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

В частности ГБР в рамках производства проверяет законность проведенного в 2018 году тендера Нацсоветом на реализацию первого этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

В единой системе электронных публичных закупок ProZorro указано, что в 2018 году на обновление мониторингового центра регулятор потратил 40 миллионов 379 тысяч гривен. Победителем стало ООО «Новейшее оборудование», договор с ним был заключен 17 сентября 2018 года.

В конце апреля 2019 года Нацсовет без объявления тендера перечислил ООО «Новейшее оборудование» еще 60 миллионов гривен уже в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса для мониторинга телевидения и радио.

В свою очередь, издание «Страна» утверждает, что следователи изучают действия ООО «Новейшее оборудование» сквозь призму вероятного сговора с должностными лицами для завладения бюджетными средствами в особо крупном размере путем осуществления фиктивных сделок за период с января 2017 года и вплоть до конца мая текущего года.

Читайте такжеПорошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещанияВ комментарии УНИАН экс-председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отверг обвинения в хищениях во время обновления мониторингового центра.

«Я был конечной точкой, которая это все вводила в действие... Мы исходили из того, что стране нужен мониторинговый центр. Речь идет об автоматизации процессов, потому что когда люди сидят и с ручкой это все расшифровывают, это глупость, это ХІХ век. Поставили задачу, что должен быть современный мониторинговый центр, который одновременно записывает сотни каналов, автоматически переводит это и автоматически выдает результаты этого мониторинга. Объявили тендер. Если я не ошибаюсь, это был международный тендер. Мы выполнили все процедуры. Были две компании, одна из компаний дала меньшее предложение и выиграла соответственно», – заявил Артеменко.

По его словам, обновленный мониторинговый центр уже установлен и работает.

«Этот комплекс установлен, он уже работает, другое дело – это надо «мозгам переварить», потому что это как переход с печатной машинки на компьютер – здесь проблема в обучении персонала для того, чтобы перейти на новые стандарты», – отметил он.

Артеменко подчеркнул, что все условия проведения тендера были соблюдены.

«Тендер был даже международный, была выбрана самое низкое ценовое предложение. Этот комплекс и установленное программное обеспечение – одно из современных решений, которым пользуется Скотленд-Ярд, потому что приезжали специалисты этой организации и говорили, что это одно из лучших технических решений – работать именно на этой системе. У нас было требование, чтобы не было компьютеров каких-то там «левых» фирм, условие, которое я лично ставил, чтобы техника была известных производителей», – заявил он.

По словам Артеменко, после того как он ушел с должности, к Нацсовету обратилось ГБР с просьбой предоставить все необходимые документы, и они были предоставлены.

В свою очередь в комментарии УНИАН действующий член Нацсовета и председатель тендерного комитета регулятора Валентин Коваль отметил, что у него пока нет оснований говорить, что упомянутый тендер был проведен с нарушениями.

«Если идет расследование, то нужно ждать, пока оно закончится и чем оно закончится. Со своей стороны, как я понимаю, все идет, как должно идти. Здесь (в тендерном комитете – УНИАН) те люди, которые этим занимаются, они работают не один год и они понимают, как это делается, и знают, как это делать. Аппарат этим занимается, члены Нацсовета только курируют определенные направления: кто в чем больше разбирается – тот следит за работой аппарата. У меня пока что не было никаких оснований говорить о том, что там было что-то не так», – заявил он, комментируя уголовное производство ГБР относительно возможных злоупотреблений.

Читайте такжеНацсовет превращается в одно из подразделений АП и давит на независимых вещателей - нардепПо словам Коваля, в тендерном комитете Нацсовета работают люди, которые не могут не соблюдать всех процедур.

«Насколько я понимаю, все было нормально», – еще раз подчеркнул он.

Коваль отметил, что сам обновленный мониторинговый центр находится в процессе запуска.

«Поскольку вся эта история была разбита на два этапа, невозможно было за один год создать всю систему, и сейчас идет второй этап. Он в довольно-таки высоком темпе продолжается. Часть функций уже нам известна и мы с ними работаем, часть функций еще добавляется. Поставка оборудования завершена. Сейчас идет настройка и оно должно быть завершено ближе к концу года», – сказал член Нацсовета.

Кроме того, Коваль заявил, что не видит нарушений в том, что Нацсовет без объявления тендера перечислил ООО «Новейшее оборудование» еще 60 миллионов гривен уже в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса для мониторинга ТВ и радио.

«Во-первых, это не является нарушением закона. Во-вторых, у нас было специальное разъяснение от одного из министерств, что такое возможно. Насколько я понимаю, это не была закрытая сделка, потому что это также обсуждалось, и эта информация размещалась на ProZorro. И если кто-то был готов работать над вторым этапом – он имел время подать в ProZorro свои возражения относительно именно такого механизма продолжения сотрудничества. Я на своем уровне понимания законов не вижу нарушений. Если расследование найдет что-то другое, тогда будем искать в аппарате, кто с чем не справился», – резюмировал Коваль.