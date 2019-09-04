Вокруг Нацсовета времен Порошенко разгорается коррупционный скандал из-за аферы на 100 млн - СМИ

Под прицелом оказались финансовые операции на общую суму в 134,5 млн грн, а главное - отдельной строкой прописана роль в схеме Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, отмечают СМИ.

Главный орган по контролю за СМИ эпохи президентства Петра Порошенко - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания - на пороге крупного коррупционного скандала.

Тендерами регулятора заинтересовалось Госбюро расследований. На текущий момент о подозрениях еще не объявлено, передает "Страна".

Так, 4 июля 2019 года следователи Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по фактам возможного отмывания денег (ч.2 ст.209 УК Украины) и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

В фокусе "украинского ФБР" оказались сделки основанного в октябре 2013 года ООО "Новітнє обладнання". Среди учредителей компании - дочь бывшего начальника киевского главка МВД и с недавних пор экс-губернатора Киевской области Александра Терещука, а также сын ранее возглавлявшего Киево-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта (МППЖТ) Владимир Панкратов.

С конца 2016 года "Новітнє обладнання" начало выигрывать тендеры на поставки техники, компьютеров и систем видеонаблюдения в госорганах.

После падения режима Порошенко подоплекой коммерческого успеха фирмы Сорочинской, Панкратова-младшего и третьего учредителя "Новітнєго обладнання" - Ирины Куницкой, заинтересовалось ГБР.

Как следует из материалов судебного реестра, следователи изучают их действия сквозь призму вероятного сговора с должностными лицами для завладения бюджетными средствами в особо крупном размере путем осуществления фиктивных сделок за период с января 2017 и вплоть до конца мая текущего года.

Как выяснилось, 99% процентов оборота фирмы составляли средства от государственных органов.

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"Под прицелом оказались финансовые операции на общую суму в 134,5 млн грн, а главное - отдельной строкой прописана роль в схеме Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", - пишет "Страна".

Так, по следам Нацсовета правоохранители пошли вслед за тем, как в июне 2019 года Счетная палата подготовила выводы об аудите использования финансовых средств регулятором.

На базе этой информации следователь ГБР вышел в суд с ходатайством, где указывал - сомнения в чистоплотности у правоохранителей вызвал проведенный в 2018 году тендер Нацсовета на реализацию 1-го этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

"Этот кейс "весил" свыше 40 млн грн и в торгах принимали участие два ООО - "Депс Солюшенз" и "Новітнє обладнання". Разница между их предложениями составляла 6 тысяч гривен - как на старте, так и при завершении процедуры. Впрочем, как подозревает следствие, тендер изначально был фикцией. И прописан под его победителя - "Новітнє обладання", - отмечают журналисты.

При этом, по данным источников "Страны" в Нацсовете, автоматизированный программно-аппаратный комплекс ввели в эксплуатацию без подписания полного пакета документов. Которые сегодня, уже после начала расследования ГБР, пытаются спешно доделать и проставить необходимые визы. То есть совершить подлог, оформляя документы задним числом. И автоматически - нарваться на еще одну статью в квалификации своих действий.

Кроме того, работу на построенную "Новітнім обладнанням" систему мониторинга есть и дополнительные нарекания в части несоответствия итогового продукта тендерной документации.

Наиболее кричащим "багом" выступает невыполнение функциональных требований - синхронизациия времени системы мониторинга с серверами точного времени через Интернет и визуализация этой информации на записях видеоконтента путем нанесения тайм-кода (который состоит из даты, точного времени трансляции, значка принадлежности записи Нацсовету). Есть и множество других требований, которые не выполнены.

"Фактически построенная за более чем 40 млн грн система просто захватывает видеосигнал и сохраняет его на носитель. Но при этом непонятно откуда получен этот сигнал - это эфир Т2, спутник, оно было скачано из интернета или вообще имел место монтаж. Налицо коррупция в Нацсовете, разворовывание государственных средств и неработающая из-за этого система мониторинга. Это может иметь значительные последствия с точки зрения правомерности наложения санкций на канале на основе этого мониторинга", - говорит источник.

"Страна" направила запрос в Нацсовет для того, чтобы узнать позицию регулятора о ходе досудебного расследования. Пока ответ не получен.

Кроме того, журналисты пытались дозвониться напрямую члену Нацрады Сергею Костинскому, который курирует мониторинг телерадиопрограмм в ведомстве. "Извините, я не могу сейчас говорить", - прислал в ответ чиновник смс журналисту.

В свою очередь, в пресс-службе ГБР подтвердили, что действительно занимаются "победными тендерами" ООО "Новітнє обладнання". Здесь "Стране" заявили: не могут разглашать детали производства. Но на данный момент намеченные согласно плану оперативные мероприятия продолжаются.

Более того, по данным источников "Страны", уже после проведения сомнительного тендера на 40 миллионов гривен, Нацсовет по телевидению и радиовещанию в конце апреля 2019 года перечислил тому же самому ООО "Новітнє обладнання" еще 60 миллионов гривен. Данные системы госзакупок подтверждают эти сведения.

Согласно им, на безальтернативной основе 60 миллионов были отданы на освоение этому ООО в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса комплекса для мониторинга ТВ и радио.

То есть, суммарно "Новітнє обладнання" пропустило через себя свыше 100 млн грн от Нацсовета.

"Причем сделано было это, в том числе, уже после поражения Петра Порошенко на выборах и как раз накануне внезапной отставки 4 мая главы Нацсовета Юрия Артеменко - близкого соратника Порошенко. Что придает этой коррупционной истории дополнительные краски", - подытожили журналисты.