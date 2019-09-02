Топ интересных изменений, которые ожидают украинцев в сентябре (видео)

В сентябре в Украине вступают в силу нововведения.

С сентября 2019 года больше всего изменений наступит в жизни украинских школ, причем для всех его участников. Также получим возможность проверять качество лекарств и ездить по дорогам безопаснее.

С 1 сентября уже не обязательной является школьная форма. Теперь дети могут сами решать, что надевать на занятия. Также учеников младших классов должны обеспечить светоотражающими жилетами, без которых нельзя будет ходить, когда стемнеет. А старшие классы начнут изучать финансовую грамотность.

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С 1 сентября на упаковках лекарств начнет появляться специальная маркировка - 2D код. Отныне исключительно его наличие станет индикатором гарантии качества лекарств. Более подробно узнать о препарате можно будет после сканирования маркировки смартфоном. Приложение для такой идентификации уже разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины.

С сентября клиентам "Нафтогаза" впервые позволят заранее купить газ на зиму по низким ценам. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании подписать дополнительный договор и внести предоплату.

Также с сентября все украинские трассы будут строить по-новому. На обочинах и участках с повышенной опасностью будут использовать шумовые полосы. Такая технология поможет уберечь водителей от ДТП из-за засыпания во время движения.

С 1 сентября в столичном метро появятся туалеты. Теперь при строительстве новых или реконструкции старых станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерской школе своего сына.