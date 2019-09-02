Зеленский отправил Муженко с военной службы в запас
18:35, 02 сентября 2019Политика
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Основанием для увольнения генерала президент указал "организационные мероприятия с правом ношения военной формы одежды".
Президент подписал указ об увольнении генерала Муженко с военной службы / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Виктора Муженко.
Читайте такжеМуженко подал рапорт и дал напутствие новому начальнику Генштаба ВСУОб этом говорится в соответствующем указе главы государства №645/2019 от 2 сентября.
В указе отмечается, что Муженко уволен в запас «в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды». Других объяснений в документе нет.
Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, новый генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
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