Зеленский отправил Муженко с военной службы в запас

Основанием для увольнения генерала президент указал "организационные мероприятия с правом ношения военной формы одежды".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Виктора Муженко.

Читайте такжеМуженко подал рапорт и дал напутствие новому начальнику Генштаба ВСУОб этом говорится в соответствующем указе главы государства №645/2019 от 2 сентября.

В указе отмечается, что Муженко уволен в запас «в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды». Других объяснений в документе нет.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, новый генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.