Тон встречи "нормандской четверки" трудно назвать дипломатическим - Штайнмайер

Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который принял участие в панели G7 Warm Up, состоявшейся в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в немецком городе Любек, сообщает РИА Новости.

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"Я до полуночи сидел вчера со своими украинским, российским и французским коллегами, и если бы вы при этом присутствовали, вы бы поняли, что дипломатический язык — это все что угодно, кроме как дипломатия. Когда речь идет о столь фундаментальных разногласиях, люди сразу переходят к делу. Это стоит нервов, это стоит времени. Меня это порой раздражает, но альтернативы этому нет", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 апреля, в Берлине состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки".

"Нормандская четверка" в согласованном после переговоров заявлении призвала прекратить боевые действия и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения на Донбассе.

"Мы призываем к отводу минометов и тяжелых вооружений калибром менее 100 мм, а также всех типов танков. Мы призываем трехстороннюю контактную группу в координации со специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ согласовать соответствующий график", – сказано в заявлении.