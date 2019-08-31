Польша будет отмечать годовщину Второй мировой: с Зеленским и без Путина
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится с официальным двухдневным визитом в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды.
Как сообщили УНИАН в Офисе главы Украинского государства, Зеленский в первый день визита, 31 августа, проведет встречу с Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.
Кроме того, глава Украинского государства в Варшаве возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.
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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые примут участие в этих мероприятиях.
В частности, Зеленский проведет двусторонние встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Черногории Мило Джукановичем.
Отметим, 1 сентября исполняется 80 лет с начала Второй Мировой войны. В первый день осени 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, развязав таким образом самое кровавое противостояние в истории человечества.
Чтобы отметить 80 лет с того трагического события, Варшава запланировала ряд мероприятий под девизом "Память и предупреждение", на которое пригласили около 40 глав стран, правительств и руководителей международных организаций и блоков.
Среди них - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А вот Владимир Путин, президент России, которая объявила себя правопреемницей СССР, приглашения не получил.