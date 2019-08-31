Польша будет отмечать годовщину Второй мировой: с Зеленским и без Путина

1 сентября в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится с официальным двухдневным визитом в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды.

Как сообщили УНИАН в Офисе главы Украинского государства, Зеленский в первый день визита, 31 августа, проведет встречу с Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Кроме того, глава Украинского государства в Варшаве возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.

Читайте такжеЗеленский в рамках визита в Варшаву встретится с руководством Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые примут участие в этих мероприятиях.

В частности, Зеленский проведет двусторонние встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Черногории Мило Джукановичем.

Отметим, 1 сентября исполняется 80 лет с начала Второй Мировой войны. В первый день осени 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, развязав таким образом самое кровавое противостояние в истории человечества.

Чтобы отметить 80 лет с того трагического события, Варшава запланировала ряд мероприятий под девизом "Память и предупреждение", на которое пригласили около 40 глав стран, правительств и руководителей международных организаций и блоков.

Среди них - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А вот Владимир Путин, президент России, которая объявила себя правопреемницей СССР, приглашения не получил.