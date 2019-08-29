Лукашенко не захотел в Польшу на годовщину Второй мировой войны из-за Путина – СМИ

По официальным данным, Беларусь на варшавских мероприятиях будет представлять посол.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от участия в мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Польше из-за президента России Владимира Путина.

Читайте такжеСтало известно, о чем будут говорить Трамп и Зеленский в Варшаве

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники в Минске.

По данным источника, из-за того, что Путина не пригласили на торжества в Варшаву, «белорусские власти не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика».

По официальным данным, Беларусь на варшавских мероприятиях будет представлять посол.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.