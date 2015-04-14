Лавров заявил, что законы Украины о декоммунизации "губительны" для мирного процесса на Донбассе

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он заявил по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине.

"Разумеется, мы привлекли внимание к нынешней ситуации в Украине и законам, которые принимает Верховная Рада: "декоммунизация", героизация нацистов. Будем постоянно обращать на это внимание наших партнеров. Я думаю, что они понимают, насколько губительна для мирного процесса подобная активность Верховной Рады", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что пока никаких заверений о том, что будут предприняты какие-то шаги со стороны Евросоюза и от наших немецких и французских партнеров, представители РФ не услышали.

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"Мне кажется, они все прекрасно понимают, и особенно то, что продолжение линии на героизацию нацистов и дегероизацию настоящих героев Второй мировой войны и Великой Отечественной войны рискует подорвать минский процесс", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 апреля в Берлине начали встречу Павел Климкин, Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер и Лоран Фабиус, чтобы оценить выполнение минских договоренностей об урегулировании на востоке Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя в Твиттере ход встречи, заявлял об "очень ярых разговорах" и "напряженной атмосфере".

По его словам, в ходе встречи вновь стали четко видны расхождения в мнениях между Киевом и Москвой. Но, добавил немецкий министр, альтернативы Минским договоренностям нет.

"Все знают, что перед нами долгий путь. Но мы намерены сделать все возможное, чтобы продолжить этот процесс (урегулирование на востоке Украины)", - сказал он.

Лавров, выступая отдельно перед журналистами, сообщил, что стороны также договорились добавить к перечню вооружений, которые должны быть отведены, не только танки, но и оружие калибром менее 100 миллиметров.

В совместном заявлении министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции призвали Трехстороннюю контактную группу, действующую под эгидой ОБСЕ, согласовать график отвода таких вооружений.

Они также призвали стороны прекратить боевые действия и засвидетельствовать преданность полному воплощению режима прекращения огня и полному отводу тяжелых вооружений.

Стороны также должны назначить представителей четырех рабочих подгрупп, которые должны работать в структуре Трехсторонней группы.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.