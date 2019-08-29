В Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении премьер-министра, министров обороны и иностранных дел
15:21, 29 августа 2019Политика
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Проекты постановлений зарегистрированы президентом Владимиром Зеленским.
В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений / фото УНИАН
В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении Алексея Гончарука премьер-министром, Андрея Загороднюка министром обороны, Вадима Пристайко - министром иностранных дел.
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Проекты постановлений зарегистрированы президентом Владимиром Зеленским.
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