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В Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении премьер-министра, министров обороны и иностранных дел

15:21, 29 августа 2019
Политика
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В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений / фото УНИАН

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении Алексея Гончарука премьер-министром, Андрея Загороднюка министром обороны, Вадима Пристайко - министром иностранных дел.

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Проекты постановлений зарегистрированы президентом Владимиром Зеленским.

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Теги: #Верховная Рада#премьер-министр