В Раде коалиция будет формироваться только из "слуг народа" – Разумков

Разумков сослался на ст. 83 Конституции Украины.

Председатель Подготовительной депутатской группы, народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Разумков объявил, что фракция “Слуга народа” имеет права коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

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“Согласно ст. 83 Конституции Украины, депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины... Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция “Слуга народа” насчитывает 254 народных депутатов, что составило большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады Украины, и, согласно Конституции Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины”, - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, депутаты Верховной Рады приняли присягу. На торжественном заседании Верховной Рады Украины ее зачитал самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе.