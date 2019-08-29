Верховная Рада избрала временный президиум

В него вошли шесть народных депутатов.

Верховная Рада избрала временный президиум. Читайте такжеПервый рабочий день новой Рады: онлайн трансляция заседания Как передает корреспондент УНИАН, в состав временного президиума вошли народные депутаты Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Юлий Иоффе, Андрей Кожемякин, Михаил Забродский и Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 390 народных депутатов.

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