Бутерброды с икрой за 55 гривень и филе семги за 174: появились свежие фото меню Рады
Новоизбранные депутаты Верховной Рады VIII созыва в парламентской столовой имеют неплохой выбор для обедов - так, избранников кормят филе семги, бутербродами с лососевой икрой и кебабами.
Фотографии меню в первый день Рады публикует 112.ua.
Читайте такжеКандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра внесли в Раду
Предлагаем вам ознакомиться с ценами, они выросли предварительно с предыдущими созывами. Например, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн. Филе семги - 174 грн 42 коп.
За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами - 83 грн 6 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 3 коп.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада провела торжественное первое заседание нового созыва.