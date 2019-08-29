Бутерброды с икрой за 55 гривень и филе семги за 174: появились свежие фото меню Рады

Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб за 80 грн 45 копеек.

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