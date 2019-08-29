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Бутерброды с икрой за 55 гривень и филе семги за 174: появились свежие фото меню Рады

13:02, 29 августа 2019
Политика
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Избранников кормят филе семги, бутербродами с лососевой икрой и кебабами / 112.ua

Новоизбранные депутаты Верховной Рады VIII созыва в парламентской столовой имеют неплохой выбор для обедов - так, избранников кормят филе семги, бутербродами с лососевой икрой и кебабами.

Фотографии  меню в первый день Рады публикует 112.ua.

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Предлагаем вам ознакомиться с ценами, они выросли предварительно с предыдущими созывами. Например, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн. Филе семги - 174 грн 42 коп.

За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами - 83 грн 6 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 3 коп.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада провела торжественное первое заседание нового созыва.

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Теги: #Рада#меню ВР