Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Теперь Избирательный кодекс должен подписать президент Владимир Зеленский.

Глава Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Председатель профильного Комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс», - говорится в сообщении.

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Парубий поблагодарил народных депутатов, которые проголосовали за принятие Избирательного кодекса.

Также он добавил фото подписанного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

В кодексе объединены 5 действующих на сегодняшний день законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список.

В соответствии с кодексом, в распределении депутатских мандатов принимают участие те партии, преодолевшие 5-процентный барьер.

Предусмотрено создание общегосударственного округа - это вся Украина, которая состоит из 27 избирательных регионов, в основном совпадают с границами существующих на сегодняшний день областей, но Киев и Днепропетровская область поделены на два избирательных региона в связи с большим количеством избирателей. Избирательный регион Автономной Республики Крым объединен с Херсонской областью и создан один избирательный регион.

Согласно кодексу, приоритеты при образовании избирательных комиссий предоставляется тем партиям, которые имеют фракции в текущем созыве Верховной Рады, а все остальные партии - субъекты избирательного процесса, которые зарегистрировали кандидатов, подают своих представителей, и они определяются путем жеребьевки. При этом зарубежные участке также формируют партии, но на тех участках, где партии предложили недостаточное количество представителей, присоединяется Министерство иностранных дел к формированию данных участков.