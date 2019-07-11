Отмена мажоритарки и открытые списки: Рада приняла новый избирательный кодекс

Предусмотрена пропорциональная система с 5-процентным проходным барьером.

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс (№ 3112-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

От фракции "Блок Петра Порошенко" "за" проголосовали 67 народных депутатов, от "Народного фронта" - 43, от "Оппозиционного блока" - 20, от "Самопомочи" - 25, от Радикальной партии – 17, от "Батькивщины" - 14, от группы "Воля народа" - 2, от группы "Видродження" - 2, внефракционные - 40.

При этом сначала Верховная Рада голосовала 17 раз за возвращение к поддержке поправок, поскольку не набиралось необходимых 226 голосов депутатов. Максимально было 223 голоса, а минимально - 209.

Верховна Рада #Рада8 230-ма голосами ухвалила Виборчий кодекс у другому читанні та в цілому 👉https://t.co/mQ9w8v8091pic.twitter.com/GdMhS4RBSo — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 11, 2019

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выходил из президиума в сессионный зал и подходил к каждой фракции и группе с просьбой поддержать Избирательный кодекс.

Сначала он заявлял, что будет три голосования - за возвращение к поправкам, за поддержание поправок и собственно за Избирательный кодекс, но в результате произошло лишь два голосования: первое - за возвращение к поправкам, которое с 17-го раза поддержали 227 народных депутатов.

Затем Парубий поставил на голосование проект Избирательного кодекса, заявив, что он будет голосоваться вместе со всеми поправками, обнародованными рабочей группой, и со всеми дополнениями, объявленными с трибуны парламента.

После этого набралось 230 голосов народных депутатов для поддержки кодекса.

В кодексе объединены 5 действующих на сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с единым общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список.

В соответствии с кодексом, в распределении депутатских мандатов принимают участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Согласно кодексу, баллотироваться может кандидат, которому исполнился 21 год и который 5 лет проживал на территории Украины - срок его непрерывного пребывания за пределами Украины в течение последних пяти лет перед днем голосования на выборах не должен превышать 183 дня.

Предусмотрено создание общегосударственного округа - это вся Украина, которая состоит из 27 избирательных регионов, которые в основном совпадают с границами существующих на сегодняшний день областей, но Киев и Днепропетровская область разделены на два избирательных региона в связи с большим количеством избирателей. Избирательный регион Автономной Республики Крым объединен с Херсонской областью и создан один избирательный регион.

Согласно кодексу, приоритеты при образовании избирательных комиссий предоставляется тем партиям, которые имеют фракции в текущем созыве Верховной Рады, а все остальные партии - субъекты избирательного процесса, которые зарегистрировали кандидатов, подают своих представителей, и они определяются путем жеребьевки. При этом зарубежные участки также формируют партии, но на тех участках, где партии предложили недостаточное количество представителей, приобщается Министерство иностранных дел к формированию этих участков.

Как пояснил народный депутат Александр Черненко, представляя проект Избирательного кодекса, партийный съезд определяет единый общегосударственный список, в который входят все кандидаты. При этом на съезде не может быть менее 200 делегатов, чтобы "диванные, карманные партии за пиццей" с несколькими людьми не могли выдвигать кандидатов.

Черненко подчеркнул, что общегосударственный список партии делится на 27 или меньше, но не менее двух третей региональных списков, в каждом из которых должно быть не менее 5 кандидатов от партии. Очередность кандидатов в списках определяет съезд. Партия сможет обратиться в Центральную избирательную комиссию и отозвать кандидата, но не позднее чем за 20 дней до выборов.

По словам Черненко, в бюллетене сам избиратель будет обязательно вписывать номер партии, за которую голосует. В то же время избиратель по желанию, но не обязательно указывает номер кандидата от той партии, за которую голосует, которому он хочет отдать преференции.

В кабинках для голосования будут стенды с номерами партий и кандидатами от данной партии в данном региональном списке. Избиратель может в региональной части не голосовать за кандидата, и это означает, что он согласен с тем порядком кандидатов, который предложила ему партия и он партии доверяет.

Как сказал Черненко, мандаты распределяются в регионах согласно набранным кандидатами голосам. "Но многие фракций настаивали, чтобы было закреплено "несгораемое" количество мандатов", - подчеркнул он.

По словам Черненко, учтена поправку народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина"), которой предусмотрены 10 таких определенных партиями "несгораемых" мандатов, то есть они не будут зависеть от того, поддержали ли этих кандидатов избиратели.

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Черненко отметил, что участковые избирательные комиссии должны только посчитать количество бюллетеней, отданных за определенные партии и их кандидатов, а уже ЦИК считает на основе данных УИК, сколько партия набрала голосов избирателей.

По его словам, только партии, преодолевшие проходной барьер, участвуют в распределении мандатов.

Он отметил, что затем считается избирательная квота, то есть "цена" мандата - количество проголосовавших.

Как пояснил Черненко, таким образом будет определяться количество мандатов, которые получила партия в каждом регионе, а также определяется, кто эти мандаты получил из кандидатов (это зависит не от номера в списке, а от того, кто в этом списке набрал больше голосов).

Черненко сообщил, что подобная система предлагается на местных выборах, но исключительно на уровне областных и районных, а также городских советов крупных городов - более 90 тыс. избирателей.

По его словам, в малых городах, селах и поселках депутаты советов избираются по многомандатной мажоритарной системе, которая существует сегодня, но при этом побеждает не один кандидат, как сейчас, тот, кто получил больше всего голосов, а победа зависит от количества избирателей - два, три, а иногда даже четыре кандидата.

В Переходных и заключительных положениях определено, что кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года, то есть будет действовать уже во время следующих президентских и парламентских очередных выборов.

При этом со дня вступления в силу кодекса теряют силу: закон "О выборах президента Украины", закон "О выборах народных депутатов Украины", закон "О местных выборах", закон "О Государственном реестре избирателей", закон "О Центральной избирательной комиссии".