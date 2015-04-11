Ситуация в зоне АТО остается напряженной - Лысенко
13:55, 11 апреля 2015Политика
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Ситуация в зоне проведения АТО остается стабильно напряженной.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, наибольшее количество обстрелов боевиками украинских позиций наблюдается на Донецком направлении, в частности, в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Пески, где террористы применяют стрелковое оружие, 120-миллиметровые минометы.
Лысенко отметил, что "среди боевиков распространяются слухи о возможном наступлении украинской армии в ближайшее время, этим они оправдывают применение тяжелого вооружения".
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