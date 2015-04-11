Боевики из минометов обстреляли мирных жителей в Песках

С 18 часов вечера до полуночи боевики провели вдоль линии размежевания 20 обстрелов украинских войск, передает пресс-центр АТО.

На Донетчине наиболее интенсивный огонь велся в районе населенных пунктов Опытное и Авдеевка, где противник применял пулеметы, автоматические гранатометы и минометы калибра 120 мм. Близ Новотроицкого преступники вели артиллерийский огонь, а в районе Широкиного и Чермалика провели обстрелы из стрелкового оружия.

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На Луганщине из стрелкового оружия бандформирования дважды обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, а из минометов - также дважды - позиции украинских войск в районе Суходола.

С 20.20 до 20.40, уже второй раз за прошедшие сутки, враг подверг обстрелу из 120-миллиметровых минометов мирных жителей в населенном пункте Пески.

Также отмечается резкая активизация воздушной разведки противника. В указанный период зафиксирован пролет 27 вражеских беспилотников. Преступников больше всего интересуют позиции войск на юге Донецкой области и на Луганщине.