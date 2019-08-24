Макрон и Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине

Эммануэль Макрон заявил, что Франции и США необходимо теснее координировать действия.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине.

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Об этом Макрон сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран "Большой семерки", который проходит во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация, и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран G7 продлится до 26 августа.