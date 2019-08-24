Президент Литвы заверил в дальнейшей поддержке Украины на пути евроинтеграции

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил украинцев с Днем Независимости.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины на пути евроатлантической интеграции.

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Об этом лидер Литвы сообщил в Twitter.

"Литва приветствует Украину и ее президента Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины. Мы будем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать вас на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул Науседа.

Также в Twitter Украину с Днем Независимости поздравила предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.