Глава МИД Латвии поздравил украинцев с Днем Независимости

Эдгарс Ринкевичс заверил, что Латвия продолжит поддерживать Украину.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.

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Об этом глава МИД Латвии написал в Twitter.

«Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ», - отметил он.

Ринкевичс добавил, что Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины.

Как сообщал УНИАН, Трамп, Макрон и королева Елизавета поздравили Зеленского с Днем независимости.