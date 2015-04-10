В МИД ожидают, что Россия на встрече в "нормандском формате" заговорит о вводе своих миротворцев

Об этом сказал представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис в эфире «5 канала».

«Я абсолютно этого не исключаю, и уже то, что они эту тему поднимают... С одной стороны, это, конечно, абсурдное вбрасывание, поскольку Украина четко заявила, что никаких российских миротворцев здесь быть не может. Нам достаточно тех «миротворцев», которые уже сейчас воюют на Донбассе», - сказал Перебыйнис.

В то же время он отметил, что, поскольку Россия эту тему поднимает, это свидетельствует о том, что они не исключают целесообразности миротворческой миссии в принципе, и поэтому «здесь есть поле для дальнейших переговоров на эту тему».

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Перебыйнис подчеркнул, что позиция Украины должна оставаться четкой - россиян в миротворческой миссии быть не может, а все остальные предложения могут обсуждаться.

Как сообщал УНИАН, Государственная дума России может через две недели обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести в одностороннем порядке «миротворцев» на Донбасс. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, отвечая на вопрос, на каком основании, когда и в каком количестве могут быть введены так называемые «миротворцы» на оккупированный Донбасс, о чем ранее он заявил на заседании российского парламента.