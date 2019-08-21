Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления властью Порошенко и Климкиным

Судебное решение обжалованию не подлежит.

Соломенский районный суд г. Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные производства относительно министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева от 15 августа, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Суд рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу на бездействие директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

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Жалоба обоснована тем, что 15 июля 2019 г. ЛИЦО_1 подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление... об уголовных правонарушениях, совершенных министром иностранных дел ЛИЦО_2 и бывшим президентом Украины ЛИЦО_3 по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением – УНИАН)", – говорится в постановлении.

Также сообщается, что заявитель в поданной жалобе просил признать бездействие Сытника, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении, и обязать его внести в ЕРДР сведения, указанные в поданном заявлении, и начать досудебное расследование в форме досудебного следствия.

"Исследовав материалы жалобы, судья считает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению", – подчеркивается в постановлении.

Отмечается, что во время рассмотрения жалобы было установлено, что в течение 24 часов соответствующие сведения по заявлению о совершении уголовных правонарушений в ЕРДР не внесены.

"Установлены следственным судьей по результатам рассмотрения жалобы обстоятельства дают возможность сделать выводы о несоответствии требованиям ст. 214 УПК Украины бездействия должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины относительно невнесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по заявлению заявителя", – подчеркнул суд.

В то же время отмечается, что не подлежат удовлетворению требования жалобы о признании бездействия Сытника, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении, и обязательства Сытника начать досудебное расследование в форме досудебного следствия, поскольку рассмотрение (обжалования) таких вопросов не предусмотрено в порядке, определенном главой 26 УПК Украины.

"При таких обстоятельствах, жалоба подлежит частичному удовлетворению", – сказано в постановлении суда.

Так, суд принял жалобу на бездействие Сытника, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР, – удовлетворить частично.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении... от 15 июля 2019 г., поданной ЛИЦО_1 Национального антикоррупционного бюро Украины", – отмечается в постановлении.

В удовлетворении остальной части жалобы решено было отказать. Определение обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах ГБР. Ранее Порошенко уверял, что не фигурирует ни в одном.