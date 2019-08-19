Суд завтра продолжит рассмотрение дела об элитном отдыхе Сытника на охотничьей базе в Ровенской области

На судебном заседании будут заслушаны свидетели стороны обвинения и стороны защиты.

Завтра в Сарненском районном суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за недекларирование ним отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Во вторник, 20 августа, в 9;00 в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника из-за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области», - говорится в сообщении.

Сарган отметила, что завтра суд должен заслушать свидетелей стороны обвинения и стороны защиты.

Кроме того, она отметила, что судебное заседание открытое, в частности, и для СМИ.

Сарган добавила, что Сытник должен участвовать в заседании посредством видеоконференцсвязи из помещения Соломенского районного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, 10 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГБР установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей Сытник не заплатил достаточно большую сумму.

"В случае отсутствия документальных опровержений, информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить сам", - заявил Луценко.

12 июля Сарган сообщила, что дело о элитном отдыхе Сытника передали в суд. В ГПУ тогда отметили, что Сытник ни разу не явился на допросы по этому делу.

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6 августа Сытник заявил, что сам заплатил 25 тыс. грн за отдых на охотничьей базе в Ровенской области. Он уточнил, что просил определенное лицо оплатить проживание на территории угодий, но вернул ему денежные средства. "Чеки я, к сожалению, не сохранил. На сегодняшний день, если цитировать протокол, то моя вина заключается в том, что он (человек, который, по версии следствия, заплатил за отдых Сытника) заплатил за меня 25 тыс. грн - 10 тыс. по одному протоколу и 15 - по второму. На самом деле, я действительно просил снять мне жилье, и в дальнейшем с ним рассчитался. Материальных претензий ко мне не поступало. Почему были такие показания? Не знаю. Не знаю, что с ним там делали в прокуратуре», - сказал Сытник.