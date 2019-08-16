"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать нардепов-нарушителей от "Слуги народа"

Дмитрий Разумков заверил, что партия "Слуга народа" сделает так, что в Раде не будет неприкасаемых.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде.

Об этом он сказал интервью журналу "Новое время".

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Так, на вопрос о том, что намерены делать в партии "Слуга народа", если 5-10% нардепов фракции окажутся "людьми, не готовыми к депутатской деятельности", Разумков ответил, что за нарушения обязательно будут предусмотрены дисциплинарные меры.

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют - почему с депутатом должно быть по- другому? Выдвигали их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - подчеркнул он.

В то же время Разумков призвал оценивать будущих депутатов по их новым делам и поступкам. "Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - заверил глава "Слуги народа".

Он добавил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал снятие с парламентариев депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в Раде.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в Верховной Раде, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил о намерении политсилы привлекать граждан к разработке законопроектов.