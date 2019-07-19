У Зеленского просят Порошенко объяснить, почему он "защищал" президентское звание Януковича

Представитель президента в Конституционном суде Вениславский заявил о неоднозначности ситуации.

У президента Украины Владимира Зеленского призвали экс-президента Украины Петра Порошенко объяснить мотивацию его представления в Конституционный суд в 2015 году с просьбой признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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«Мы еще в процессе решения, что делать с этим представлением (относительно конституционности лишения Януковича звания президента - УНИАН), потому что ситуация неоднозначная. С одной стороны, если мы отзовем заявление о прекращении конституционного производства, то потом кто-то сможет из других субъектов права на конституционное представление также его инициировать, и если Конституционный суд признает закон конституционным, то нас могут обвинить в том, что мы до конца не довели это дело», - сказал он.

С другой стороны, по словам Вениславского, невозможно прогнозировать решение Конституционного суда. «Не исключено, что этот закон могут признать неконституционным. Если мы будем поддерживать представление, дойдем до конца и Конституционный суд признает этот закон неконституционным - тогда окажется, что с участием нашей команды будет для беглеца Януковича возвращено звание президента», - отметил он.

По словам представителя президента в КСУ, сейчас в команде президента идет обсуждение этой ситуации. «Мы сейчас проводим обсуждения по этому вопросу и думаем, что с ним делать. Мы несколько растеряны относительно того, что дальше делать», - сказал он.

«Нам непонятна мотивация, зачем он (Порошенко - УНИАН) его инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, сколько в собственных», - предположил Вениславский.

«Исполнители, которые принимали участие в подготовке этого представления, они на сегодняшний день продолжают работать в Офисе президента. Когда я их спрашивал, в чем был смысл этого представления, то никто толком ответить не мог. Когда поступило указание готовить конституционное представление - они сами пребывали в шоке и спрашивали, зачем это нужно делать... Если почитать представление, то там юридически системно обоснованно, что закон, которым Януковича лишили звания президента, не соответствует Конституции, а окончательное слово должен сказать конституционный суд», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля 2015 года приняла закон «О лишении Виктора Януковича звания президента Украины». Как отмечается в пояснительной записке, «установлено, что Янукович своими действиями узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также к противоправному нарушению прав и свобод человека».

«В связи с тем, что действующее законодательство содержит пробелы в части правовых последствий самоустранения гражданина Украины от исполнения полномочий президента Украины, а также совершение им действий, которые угрожают управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан, есть острая необходимость принятия данного законопроекта, который лишил бы Януковича звания президента Украины», - сказано в документе.

17 июня 2015 года парламентская газета «Голос Украины» опубликовала подписанный Порошенко закон.

В июне 2015 года Порошенко направил в Конституционный суд Украины представление, в котором просил признать неконституционным закон «О лишении Януковича звания президента Украины», поскольку закон не носит нормативного характера, сообщает пресс-служба суда.

21 февраля 2014 года Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев акций протеста в Украине, которые закончились кровопролитием.