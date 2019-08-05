Разумков о проблеме мира на Донбассе: к сожалению, это не решается законами

Глава партии «Слуга народа» отметил, что для прекращения войны необходимо желание участников мирного процесса.

Украинская сторона хочет скорейшего завершения войны на востоке Украины и деоккупации Крыма, но решить эти вопросы только на законодательном уровне не получится.

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Такое заявление в интервью российскому «Коммерсанту» сделал глава партии «Слуга народа», вероятный кандидат на должность спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков.

Руководитель партии назвал ситуацию на Донбассе одной из ключевых проблем в стране.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», – отметил Разумков.

Отвечая на вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса, он признал, что это вопрос по законодательной части.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», – отметил Разумков.

«Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», – заключил он.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политсила будет предлагать его кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. Также, по его словам, у политсилы есть кадровые предложения по руководству парламентских комитетов.