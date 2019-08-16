Экс-замглавы МВД Украины получил российское гражданство - СМИ

В 2011 году президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД.

Российское гражданство получил бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона.

Об этом сообщается на сайте правовой информации, передает "Радио Свобода".

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В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

В 2011 году президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012-м Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

По информации СМИ, после Революции достоинства Ворона находится в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.