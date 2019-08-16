Стало известно, почему Грымчака обвиняют в мошенничестве, а не взяточничестве

По данным следствия, он обещал повлиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, потому что он не планировал злоупотреблять служебным положением.

Об этом сообщает Громадське.

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Соответствующее заявление сделали прокуроры во время заседания суда в Чернигове, где Грымчаку выбирают меру пресечения.

Отмечается, что Грымчак не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь «совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами».

Так, по данным следствия, он обещал повлиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Также следствие считает, что подозреваемый «вел конспирологические действия» - сам не получал деньги, а поручил это «помощнику» Игорю Овдиенко.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, всего задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.