СБУ открыла дело об узурпации власти против Януковича и судей Конституционного суда - Волох

08:40, 09 апреля 2015
Политика
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Вечером 8 апреля СБУ зарегистрировала уголовное дело по обвинению бывшего президента Януковича, судей Конституционного суда и ряда других высокопоставленных должностных лиц в преступном сговоре с целью изменения конституционного строя и узурпации власти в Украине.

Против судей Конституционного суда открыто дело

Об этом сообщил член общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Украины Карл Волох.

"СБУ зарегистрировано уголовное дело по обвинению бывшего президента Януковича, судей Конституционного суда и ряда других высокопоставленных должностных лиц в преступном сговоре с целью изменения конституционного строя и узурпации власти в стране! В ближайшее время многим "неприкасаемым" будут объявлены подозрения", - написал он в Facebook. 

Читайте такжеПопулизм: эксперты скептически оценили лишение Януковича звания президента В частности, в связи с открытием производства Волох анонсировал и дела против Левочкина и Портнова.

"Отдельный комсомольский привет господам Левочкину и Портнову. Говорите, против вас нет в Украине уголовных дел? Считайте, уже есть", - написал он.

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