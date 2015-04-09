СБУ открыла дело об узурпации власти против Януковича и судей Конституционного суда - Волох

Об этом сообщил член общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Украины Карл Волох.

"СБУ зарегистрировано уголовное дело по обвинению бывшего президента Януковича, судей Конституционного суда и ряда других высокопоставленных должностных лиц в преступном сговоре с целью изменения конституционного строя и узурпации власти в стране! В ближайшее время многим "неприкасаемым" будут объявлены подозрения", - написал он в Facebook.

Читайте такжеПопулизм: эксперты скептически оценили лишение Януковича звания президента В частности, в связи с открытием производства Волох анонсировал и дела против Левочкина и Портнова.

"Отдельный комсомольский привет господам Левочкину и Портнову. Говорите, против вас нет в Украине уголовных дел? Считайте, уже есть", - написал он.