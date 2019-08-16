Прокуратура будет просить суд об аресте Грымчака с максимальной суммой залога - адвокат

Татьяна Матяш ссылается на разговор со старшим группы прокуроров по делу.

Адвокат Татьяна Матяш заявляет, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой «максимальной» суммы судебного залога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Киеве со ссылкой на разговор со старшим группы прокуроров по делу.

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«Получив ходатайство (об избрании меры пресечения - УНИАН), мы увидим по крайней мере, будет ли это в Киеве рассматриваться или в Чернигове. Предварительно - это будет Деснянский районный суд Чернигова. Они изменили подследственность и передали дело на рассмотрение СБУ в Черниговской области, которые непосредственно находятся в Деснянском районе города Чернигова. Соответственно, по требованиям УПК ходатайство рассматривается по месту нахождения следственного органа», - пояснила адвокат.

Матяш ожидает, что сегодня подозреваемым будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

«Старший группы прокуроров говорил, что его личное видение - это наиболее жесткая мера пресечения, это содержание под стражей с максимальным залогом, который только можно придумать. Без залога нельзя выносить меру пресечения, особенно по делам, где нет насильственных действий», - заявила она.

Как сказала Матяш, сторона защиты в суде будет настаивать на избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

При этом она утверждает, что задержание Грымчака было безосновательным.

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Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили: "15 августа сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины. По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время проведен обысков".

Согласно ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.