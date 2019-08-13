Организаторы альтернативного Марша защитников 24 августа пришли к соглашению с Офисом президента

Ветеранский Марш Защитников Украины стартует в 11:00 от красного корпуса университета Шевченко, двинется на Майдан, а оттуда - к Михайловскому монастырю.

Общественный Марш с президентской походкой на День независимости, который празднуют 24 августа, не пересекутся.

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Представителям офиса президента и организаторам Марша защитников Украины удалось договориться, говорится в сюжете ТСН.

Во вторник, 13 августа, между сторонами состоялось совещание. В 9:30 начнутся государственные меры: после минуты молчания на майдане будут бить колокола в память о героях Небесной сотни. Дальше по Крещатику пройдет шествие, в котором примет участие президент.

Ветеранский Марш Защитников Украины стартует в 11:00 от красного корпуса университета Шевченко, двинется на Майдан, а оттуда - к Михайловскому монастырю, где будет совершен молебен по погибшим в войне.

Как сообщалось ранее, о недоразумения вокруг праздничных мероприятий в центре города стало известно накануне. Организаторы ветеранского марша на пресс-конференции сообщили о том, что их планы во времени и пространстве совпадают с президентскими, узнали из интернета, потому что до сих пор не принимали участия ни в одном совещании с офисом президента.