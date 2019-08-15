"Добавим зрелищности": Бадоев и Коляденко стали режиссерами шествия ко Дню Независимости (фото)

Первая репетиция состоялась на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

Клипмейкер и продюсер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко стали режиссерами "Ходы Достоинства" ко Дню Независимости.

Сегодня утром, 15 августа, на авиационном заводе "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция, пишет ТСН.

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"Хода Достоинства" – это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше совместное будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!" – прокомментировали постановщики мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Хода достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. По его словам, в ходе примет участие Зеленский и руководство государства.

В Офисе президента уже согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Главный акцент торжества – дети как будущее страны, отметили в пресс-службе.