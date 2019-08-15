Портнов подал иск против Порошенко, его партии и "Прямого" за оскорбление чести и достоинства

В исковом заявлении "о защите чести, достоинства и деловой репутации" экс-замглавы администрации Януковича требует опровергнуть произнесенную Порошенко информацию о нем, которая была обнародована на сайтах "Прямого" и "Европейской солидарности".

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск против бывшего президента Петра Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".

Об этом он информирует в своем Telegram-канале, где и опубликовал исковое заявление.

"Друзья, этот иск за тупость. Петр Алексеевич, жду в суде Вас, Вашу воровскую шайку и Ваш задроченный телеканал. О дате заседания сообщу позже", – говорится в сообщении.

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Согласно документу, Портнов требует опровергнуть недостоверную информацию о нем, которая была распространена Порошенко и обнародована на сайтах "Прямого" и "Европейской солидарности".

Так, в иске говорится, что 12 августа Порошенко заявил: "...Материалы "дела моряков" не смотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а конкретно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе".

"Указанная информация, распространенная об истце, является такой, что нарушает его личные неимущественные права: задевает честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации, а потому нарушенные права истца подлежат судебной защите путем признания распространенной информации недостоверной и опровержения ее ответчиками", – говорится в заявлении.

Портнов просит признать данную информацию на обоих сайтах недостоверной и обязать "ЕС" и "Прямой" опровергнуть ее в течение пяти календарных дней со дня вступления решения по данному делу в законную силу путем размещения на веб-сайтах вступительной и резолютивной части решения суда по этому делу под заголовком "Опровержение".

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. 20 мая он заявил, что подал в Государственное бюро расследований первое заявление против Петра Порошенко. 27 мая Портнов сообщил, что подал в ГБР уже четвертое заявление с просьбой открыть уголовное производство против Порошенко. 19 июня ГБР открыло пятое уголовное производство против Порошенко по иску Портнова.