Портнов уже в четвертый раз пожаловался в ГБР на Порошенко

В очередной жалобе экс-замглавы АП времен президентства Януковича заявляет о преступлении Порошенко - попытке узурпации судебной власти.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление с просьбой открыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

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"Пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - отметил он.

Портнов добавил, что у него есть еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшее время планирует сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных производств.

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. 20 мая он заявил, что подал в Государственного бюро расследований первое заявление против Петра Порошенко.