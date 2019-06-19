ГБР открыло еще одно уголовное производство против Порошенко - Портнов
Государственное бюро расследований открыло пятое уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Читайте такжеПарламентской коалиции не существует уже два года - представитель президента в КС
Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист, бывший заместитель главы администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.
По его словам, уголовное производство начато также в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", - написал Портнов.
Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. 20 мая он заявил, что подал в Государственное бюро расследований первое заявление против Петра Порошенко.
27 мая Портнов сообщил, что подал в ГБР уже четвертое заявление с просьбой открыть уголовное производство против Порошенко.