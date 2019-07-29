Портнова допросили в ГПУ по делу Майдана

По словам Портнова, допрос прошел в теплой дружеской обстановке.

Генеральная прокуратура Украины допросила заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу Майдана.

Как сообщает "Громадское", допрашивали его как свидетеля о злоупотреблении властью правоохранителями и организации умышленных убийств в деле о препятствовании Євромайдану в ноябре 2013 – феврале 2014-го.

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«Следователи устанавливали, что было 18, 20, 21 февраля. По всем этим фактам я уже неоднократно давал показания. Допрос прошел в теплой дружеской обстановке», – рассказал Портнов выйдя из ГПУ.

По его словам, сегодня состоялись два допроса по делу Майдана, в котором он фигурирует как свидетель. Сам Портнов считает эти допросы попыткой его запугать, чтобы он "сбавил тему по Порошенко".

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. После своего возвращения он подал в Государственное бюро расследований несколько заявлений против бывшего президента Петра Порошенко.