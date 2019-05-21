Портнов заявил, что подал в ГБР первое заявление против Порошенко

Андрей Портнов заявил, что считает Петра Порошенко причастным к "государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий".

Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом Андрей Портнов сообщил в своем канале в Telegram.

"Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - говорится в сообщении.

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Портнов также отметил, что этим действием его команда юристов "получила ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней".

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Портнов обещал с понедельника, 20 мая, начать подачу заявлений в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.

В частности, по словам Портнова, в первую очередь уголовное преследование грозит председателю фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, главе фракции "Народного Фронта" Максиму Бурбаку, бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая.