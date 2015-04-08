Основной темой встречи в "нормандском формате" станет вопрос миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Париже, где готовит соответствующую встречу министров иностранных дел в "нормандском формате", где основной темой должен быть именно вопрос миротворцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

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"На сегодняшний день министр иностранных дел Украины Климкин по моему поручению находится в Париже, где готовит соответствующую встречу министров иностранных дел в «нормандском формате», где основной темой должен быть именно вопрос миротворцев", - заявил он.

Глава государства также отметил, что ранее отношения к идее введения миротворческой миссии в Украине "было прохладным".

"На сегодняшний день все понимают, что вопрос миротворцев является наиболее эффективным способом деэскалации конфликта. Подчеркиваю: не замораживания, а деэскалации", - сказал Порошенко.